Vuelca tráiler con cemento en curva de la Puebla-Atlixco

Alrededor de las 10:40 horas de este martes se registró un fuerte accidente vehicular en el entronque de la curva que conecta la autopista Vía Atlixcáyotl con el acceso hacia Atlixco, después de que un tráiler cargado con cemento volcara presuntamente tras circular a exceso de velocidad y perder el control.

El percance ocurrió sobre la vialidad con dirección a la ciudad de Puebla, y fue reportado por automovilistas que circulaban por la zona, lo que derivó en la movilización de cuerpos de emergencia y rescate para brindar atención prehospitalaria y asegurar el área.

En el sitio, paramédicos y personal de rescate realizaron labores de auxilio y control de riesgos. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado de manera oficial si hubo personas lesionadas o fallecidas, mientras que de forma preliminar se reporta que el conductor habría abandonado la unidad tras el accidente.

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A su vez, grúas ya trabajan en el retiro del vehículo siniestrado, el cual quedó volcado con las llantas hacia arriba, mientras que los bultos de cemento quedaron esparcidos sobre la cinta asfáltica, lo que provocó afectaciones a la circulación.

Cabe señalar que en días recientes se registró un accidente similar en el mismo punto, lo que ha generado preocupación por las condiciones de riesgo en este tramo carretero.

Editor: César A. García

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