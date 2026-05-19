Acusan presencia de “agitadores” políticos en protesta de Chiltepeque

El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, acusó la presencia de supuestos “agitadores” vinculados al Partido Acción Nacional (PAN) en las protestas registradas en el relleno sanitario de Chiltepeque.

En conferencia de prensa, el funcionario exhibió fotografías de algunos de los participantes que dijo operan de manera clandestina para generar conflictos contra la administración estatal.

Aseguró que entre los manifestantes son notables las personas que cubren su rostro con lentes, pañuelos y gorras para evitar ser reconocidas, a quienes calificó como operadores enviados para desestabilizar las movilizaciones.

Además, comentó, existen participantes “más visibles” que públicamente han mostrado sus nexos con el Partido Acción Nacional (PAN) en el conflicto por el relleno sanitario de Chiltepeque.

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Samuel Aguilar indicó que en un máximo de dos semanas la empresa RESA, responsable del relleno sanitario Chiltepeque, resuelva en su totalidad las observaciones de la PROFEPA que derivaron en la clausura parcial del sitio.

Destacó que el relleno de Atlixco ha funcionado como una “ventana de oportunidad” para recibir los residuos de municipios como San Andrés Cholula, ​San Pedro Cholula, Cuautlancingo, ​Coronango, ​Huejotzingo y Amozoc.

Aunque también han depositado en el Chiltepeque, que estableció un horario específico de recepción para la zona metropolitana, fijado de 18 a 20 horas.

#Puebla ⭕ El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar acusó que hay personajes ligados al PAN que son enviados para intentar desestabilizar las manifestaciones en las que se pide el cierre del relleno sanitario del Chiltepeque.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/SmKqpxq0Le — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 19, 2026

Editor: César A. García

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