Manifestación de la FNERRR provoca cierres en la capital poblana

Una manifestación de estudiantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) provocó afectaciones viales la mañana de este martes en distintos puntos de la capital poblana, así como en diversos municipios del estado.

La movilización inició alrededor de las 10:30 horas en tres puntos de la ciudad: el bulevar Atlixcáyotl, a la altura del Centro Integral de Servicios (CIS); las inmediaciones de Casa Aguayo, en la calle 14 Oriente; y las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sobre el bulevar Jesús Reyes Heroles.

Los estudiantes señalaron que la protesta responde a la falta de atención a un pliego petitorio entregado hace aproximadamente medio año, en el que solicitaron respuesta a diversas demandas relacionadas con las casas del estudiante. Entre ellas, el suministro de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica, así como la dotación de mobiliario, como colchones para alumnos en situación vulnerable.

Te puede interesar: Muere conductor de taxi tras choque en carretera Amozoc–Acajete

Los inconformes afirmaron que, pese a manifestaciones previas por el mismo motivo, no han recibido una solución satisfactoria, por lo que advirtieron que permanecerían en los puntos de protesta hasta ser atendidos por autoridades estatales.

De manera simultánea, se reportaron cierres y movilizaciones en municipios como Zacapoaxtla, Tehuacán, Tepexi de Rodríguez, Atlixco, Tecomatlán y Teziutlán, donde estudiantes también exigieron atención a diversas demandas en sus planteles educativos.

Alrededor de las 11:30 horas, tras un diálogo con autoridades, se restableció la circulación en el bulevar Atlixcáyotl. Sin embargo, en Casa Aguayo los estudiantes informaron que las mesas de negociación se rompieron, por lo que anunciaron que el próximo lunes ofrecerán una rueda de prensa y que el martes retomarán las movilizaciones en distintos puntos del estado.

Editor: César A. García

Te recomendamos: