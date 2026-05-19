Pepe Chedraui supervisa avances de bacheo en diferentes colonias

En el marco de la estrategia #CallesAl100 que impulsa el Gobierno de la Ciudad para la mejora permanente de la infraestructura vial, el presidente municipal, Pepe Chedraui, supervisó los avances de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla en diferentes colonias del municipio poblano.

En su mensaje, el edil destacó que con la puesta en marcha de esta estrategia integral de mantenimiento se complementan las acciones de bacheo con trabajos de rehabilitación vial, pavimentación, así como con las intervenciones del Tren Capitalino de Pavimentación en los cuatro cuadrantes de la capital.

“Con la estrategia #CallesAl100 ampliamos nuestra cobertura de atención a zonas que presentan mayor deterioro, priorizando aquellas vialidades con alta afluencia vehicular y peatonal”, precisó.

Asimismo, el alcalde indicó que, mediante el despliegue permanente de las brigadas de bacheo, se busca dar respuesta oportuna a los reportes ciudadanos y avanzar en la recuperación de las calles que durante años presentaron afectaciones importantes.

“Estamos llevando acciones concretas a las colonias para que las familias cuenten con calles más dignas, seguras y transitables. La mejora de la infraestructura vial es una prioridad para mi gobierno porque sabemos que impacta directamente en la calidad de vida de la ciudadanía”, expresó.

Para atención de reportes de bacheo, el Gobierno de la Ciudad mantiene los canales de comunicación abiertos, a través del número 072 y redes sociales @InfraPue.

Cabe destacar que, con la Campaña Capitalina Bacheando Puebla, se han intervenido colonias como: Bosques de San Sebastián, Santa María La Rivera, La Hacienda, Granjas del Sur, Club de Golf, Belisario Domínguez, Universidades, San José Mayorazgo, entre otras.

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