Ayuntamiento de Puebla equipa nuevos desayunadores escolares

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, alineado con la estrategia nacional de conversión de desayunadores escolares fríos a calientes, reafirma su compromiso con las escuelas de la capital mediante la construcción y equipamiento de nuevos desayunadores escolares en instituciones de nivel preescolar y primaria.

Dichas acciones se llevan a cabo a través de la Secretaría de Infraestructura y Movilidad, así como el Sistema Municipal DIF, que encabeza MariElise Budib, permitiendo que cada desayunador inaugurado cuente con un espacio de aproximadamente 70 metros cuadrados, que incluye área de comedor, cocina, alacena, lavabos y nicho para tanque de gas. Asimismo, se entregó el equipamiento necesario con electrodomésticos, utensilios de cocina y mobiliario, como alacenas, mesas y sillas, para que las y los estudiantes puedan consumir alimentos previamente elaborados por comités escolares integrados por madres y padres de familia.

Con estas acciones, se busca garantizar que las alumnas y alumnos reciban alimentos más sustanciosos, nutritivos y calientes, contribuyendo así a su bienestar y desarrollo integral.

A la fecha, las escuelas beneficiadas son: el preescolar Juan Amos Comenio; el Jardín de Niños Pedro Curie; el preescolar Teotihuacán; el Jardín de Niños La Flor; el Jardín de Niños Sayil; el Jardín de Niños Celerino Cano Palacios; la primaria vespertina General Juan N. Méndez; la primaria matutina del estado Elena Garro; y la telesecundaria Francisco Pérez Salazar.

Con estas acciones, el presidente municipal, Pepe Chedraui, trabaja para mejorar las condiciones educativas al procurar una mejor alimentación para las y los menores de edad que estudian en la capital, contribuyendo a un mejor rendimiento académico y generando un ahorro en la economía de madres y padres de familia.

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