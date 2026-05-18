Hallan sin vida a hombre dentro de negocio en Guadalupe Caleras

La mañana de este lunes fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre al interior de su negocio, ubicado en la colonia Guadalupe Caleras, presuntamente tras haberse disparado con un arma de fuego.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento situado sobre la Prolongación de la 5 Norte, esquina con 16 A Poniente. De acuerdo con los primeros reportes, Luis M., de 34 años de edad, permaneció desde la tarde del domingo conviviendo y consumiendo bebidas alcohólicas con un amigo.

Durante la reunión, el hombre habría expresado problemas personales relacionados con una presunta infidelidad por parte de su esposa, según versiones preliminares.

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Horas más tarde, ya durante la mañana de este lunes, personas que acudieron al lugar encontraron el cuerpo y dieron aviso a los cuerpos de emergencia.

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), quienes confirmaron el deceso y procedieron al acordonamiento de la zona, además de notificar a las autoridades ministeriales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Editor: César A. García

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