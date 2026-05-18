Proponen estrategia vial para reducir afectaciones por Feria de Puebla

Con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de acceso, tránsito, movilidad y convivencia para las personas residentes de la zona de Los Fuertes, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de Puebla y al Gobierno del Estado a implementar una estrategia integral en materia de regulación vial para las futuras ediciones de la Feria de Puebla.

A través del exhorto, la diputada solicita que ambos niveles de gobierno, de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, diseñen, implementen y fortalezcan una estrategia integral en materia de regulación vial, ordenamiento del espacio público, supervisión de estacionamientos, seguridad y mitigación de afectaciones vecinales en las zonas habitacionales aledañas al recinto ferial.

En el punto de acuerdo, se precisa que la implementación de medidas de esta naturaleza no solamente contribuye a disminuir conflictos y afectaciones urbanas, sino que además fortalece la convivencia entre ciudadanía y autoridades, mejora la percepción del evento y hace compatible el desarrollo económico y turístico con el respeto a la vida cotidiana de quienes habitan en dichas zonas.

Finalmente, se pone énfasis en la necesidad de reducir afectaciones, preservar el orden urbano y garantizar condiciones razonables de movilidad y calidad de vida para las y los poblanos que viven en las zonas receptoras del evento.

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