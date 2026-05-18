Armenta descarta salida de Audi; planta crecerá en Puebla

“Audi está más firme que nunca en Puebla”, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, al adelantar que la armadora alemana pretende la expansión de su planta en la entidad y la creación de 800 nuevos empleos en la planta de San José Chiapa.

En conferencia de prensa, el mandatario desmintió las versiones sobre una supuesta salida de la empresa del Estado, las cuales consideró fueron difundidas por quienes pretenden que “le vaya mal a Puebla”.

Tras reunirse con el presidente de Audi en México, André Richter, resaltó que la automotriz no pretende retirarse de la entidad; por el contrario, contempla la expansión de su planta instalada en San José Chiapa, pues es la única que tiene mayores posibilidades de crecimiento.

#Puebla 🎙️ AUDI está firme en Puebla, aseveró el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien aseguró que la armadora alemana tiene planes de expansión de su planta en San José Chiapa, donde pretende crear 800 nuevos empleos.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/bbk1LbcNZg — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 18, 2026

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Asimismo, indicó que en la reunión del pasado jueves le confirmó la apertura de 800 nuevas plazas laborales, lo que fortalecerá la actividad económica y la generación de empleo en la región.

“Nos comentó el director que ninguna planta de Audi en el mundo, de las cuatro que son, la que tenemos en San José Chiapa tiene la posibilidad de crecimiento (…) debo decirles que Audi está firme en Puebla”, destacó.

Editor: César A. García

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