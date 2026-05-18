Liz Sánchez pide reciprocidad política en candidaturas de 2027

La senadora del Partido del Trabajo (PT) en Puebla, Lizeth Sánchez García, anunció abiertamente que empezará a recorrer la capital poblana rumbo al proceso electoral de 2027.

En conferencia de prensa, aseguró que esta iniciativa responde a una estrategia de cercanía y contacto directo con la ciudadanía, argumentando que realiza esta labor porque “lleva a Puebla en el corazón”.

Apuntó que el objetivo es escuchar de cerca las demandas de los ciudadanos y resolver sus inquietudes, por tratarse también de su lugar de origen y el territorio que ha trabajado políticamente en los últimos años.

Aunque no fue un destape oficial, se interpretaría que con los recorridos busca posicionarse rumbo a la elección de 2027, para competir por la presidencia municipal de Puebla.

“Vamos a empezar a caminar Puebla capital, a recorrer Puebla capital (…) el Partido del Trabajo se caracteriza por ser un partido humano, un partido cercano y bueno, pues Liz Sánchez lleva a Puebla en el corazón”, declaró.

La coordinadora estatal del PT también fijó postura respecto a la definición de las candidaturas para la alcaldía de Puebla y las diversas posiciones que se disputarán en la coalición oficialista.

#Puebla 🎙️ Liz Sánchez aseguró que el PT respetará los resultados de las encuestas y apoyará al perfil mejor posicionado para la alcaldía de Puebla en el 2027.



A la par, pidió que Morena respete si los perfiles petistas resultan favorecidos para encabezar las candidaturas.



Vía… pic.twitter.com/KyzeUQzQn6 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 18, 2026

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En ese sentido, garantizó que el PT mantendrá una conducta institucional y de respeto hacia los mecanismos de selección que lleve a cabo Morena.

Afirmó que están en disposición de sumarse y apoyar al perfil mejor posicionado en las encuestas para competir por la alcaldía de la capital.

Esto sin importar si se trata del edil Pepe Chedraui, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, o la secretaria de Juventud y Deporte, Gabriela Sánchez.

Sin embargo, pidió reciprocidad política en el proceso, en caso de que los perfiles emanados del PT resulten favorecidos en las encuestas para encabezar las candidaturas a las alcaldías y diputaciones locales y federales.

“La encuesta y los ciudadanos determinarán quién quieren que encabece. Si ellos ganan la encuesta o si hay alguien más, la gente decidirá”, mencionó este lunes.

Editor: César A. García

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