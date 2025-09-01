Llaman a la unidad para honrar la Independencia de México

La Independencia de México se honra trabajando unidos, construyendo comunidad y fortaleciendo nuestro orgullo de ser poblanos y poblanas, enfatizó el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra.
En la ceremonia cívica previa a la pega del Bando Solemne con motivo de las Fiestas Patrias, el funcionario señaló que Puebla tiene un lugar muy especial en la historia, pues fue la primera ciudad en declararse independiente y actualmente sigue siendo un referente nacional de valor, amor y compromiso.
En ese contexto, mencionó que la ciudadanía exige resultados concretos, al igual que lo hicieron quienes forjaron la historia del país, por lo que las autoridades de ahora deben responder con unidad y con responsabilidad, así como honestidad y trabajo.
“Hoy estamos frente a esa gran responsabilidad y necesitamos altura de miras para responderle al pueblo, solo así haremos de Puebla y de México un lugar más justo y digno, este es uno de los principales objetivos de conmemorar nuestra Independencia”, apuntó.
No obstante, resaltó que la ciudadanía y el gobierno son parte de la misma tarea, por lo que exhortó a los poblanos a trabajar unidos por un mejor municipio, estado y país.
Por su parte, el edil Pepe Chedraui destacó que nuestra Patria nació del coraje de mujeres y hombres, quienes con determinación conquistaron el derecho a vivir libres y a decidir su propio destino.
Aseguró que las acciones de quienes hicieron posible la Independenci, son una guía para las autoridades que están comprometidos a seguir construyendo un México fuerte y próspero, así como a defenderlo como una nación digna y soberana.
Editor: Renato León