Llaman a la unidad para honrar la Independencia de México

La Independencia de México se honra trabajando unidos, construyendo comunidad y fortaleciendo nuestro orgullo de ser poblanos y poblanas, enfatizó el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra.

En la ceremonia cívica previa a la pega del Bando Solemne con motivo de las Fiestas Patrias, el funcionario señaló que Puebla tiene un lugar muy especial en la historia, pues fue la primera ciudad en declararse independiente y actualmente sigue siendo un referente nacional de valor, amor y compromiso.

En ese contexto, mencionó que la ciudadanía exige resultados concretos, al igual que lo hicieron quienes forjaron la historia del país, por lo que las autoridades de ahora deben responder con unidad y con responsabilidad, así como honestidad y trabajo.

#Puebla En representación del gobernador Alejandro Armenta, el coordinador de Gabinete, @JLG_PARRA señaló que la conmemoración de la Independencia de México debe ser motivo de unidad y reflexión, pues es la base de la Cuarta Transformación encabezada por la presidenta Claudia… pic.twitter.com/vPlbhdw1EE — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 1, 2025

“Hoy estamos frente a esa gran responsabilidad y necesitamos altura de miras para responderle al pueblo, solo así haremos de Puebla y de México un lugar más justo y digno, este es uno de los principales objetivos de conmemorar nuestra Independencia”, apuntó.

No obstante, resaltó que la ciudadanía y el gobierno son parte de la misma tarea, por lo que exhortó a los poblanos a trabajar unidos por un mejor municipio, estado y país.

#Puebla En su mensaje, el edil Pepe Chedraui destacó que durante septiembre se conmemorará a quienes hicieron de México una nación soberana y convocó a seguir construyendo un país fuerte y próspero.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/2aSJyYRB0L — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 1, 2025

Por su parte, el edil Pepe Chedraui destacó que nuestra Patria nació del coraje de mujeres y hombres, quienes con determinación conquistaron el derecho a vivir libres y a decidir su propio destino.

Aseguró que las acciones de quienes hicieron posible la Independenci, son una guía para las autoridades que están comprometidos a seguir construyendo un México fuerte y próspero, así como a defenderlo como una nación digna y soberana.

#Puebla El alcalde Pepe Chedraui y el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala encabezan la ceremonia de lectura del Bando Solemne con motivo de las Fiestas Patrias en el Zócalo de Puebla



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/txRzimgPL0 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 1, 2025

Editor: Renato León

