Brasil confirma convocatoria para el Mundial 2026; vuelve Neymar Jr.

La selección de Brasil confirmó este lunes la convocatoria de Neymar Jr. para la Copa Mundial de Fútbol de 2026, tras más de dos años y medio de ausencia en la Scratch du Oro.

El seleccionador Carlo Ancelotti presentó la lista de 26 jugadores en el Museo do Amanhã, en Río de Janeiro, ante más de 700 periodistas de 14 países, durante el anuncio.

Asimismo, la inclusión de Neymar Jr. sorprendió debido a que no había sido considerado en las convocatorias desde la llegada del técnico italiano al banquillo hace un año.

El estratega sostuvo que solo convocaría a futbolistas en plenas condiciones físicas, requisito que el jugador de Santos FC no había cumplido tras superar lesiones de rodilla.

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Junto a Neymar Jr. figuran Vinícius Jr., del Real Madrid, Raphinha, del FC Barcelona, y el joven Endrick, cedido al Olympique Lyon, dentro del grupo ofensivo de la Verdeamarela.

La convocatoria también incluye a estrellas como el portero Alisson, de Liverpool FC, y al defensa Marquinhos, del PSG, y al mediocampista Casemiro, de Manchester United.

En contraste, quedaron fuera por lesión los atacantes Estêvão, del Chelsea, y Rodrygo, del Real Madrid, además del defensor Éder Militão, quien no logró recuperarse a tiempo.

Brasil iniciará su concentración el 27 de mayo en el centro de alto rendimiento de la Confederación Brasileña de Fútbol, con el objetivo de buscar su sexto título mundial.

É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷



Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.



VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito



ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug — brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026

Editor: César A. García

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