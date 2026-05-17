Robert Lewandowski anuncia su salida del FC Barcelona

El delantero Robert Lewandowski confirmó que dejará al FC Barcelona al finalizar la presente temporada, luego de cuatro años como jugador del conjunto blaugrana.

El polaco anunció su salida con un mensaje en su cuenta de Instagram, donde aseguró que llegó el momento de cerrar una etapa marcada por retos y trabajo constante.

“Me voy con la sensación del deber cumplido. Nunca olvidaré el amor que he recibido de los aficionados desde mi llegada. Cataluña es mi lugar en la tierra”, expresó.

Robert Lewandowski terminaba contrato este verano después de disputar cuatro temporadas con el FC Barcelona desde su llegada procedente del Bayern Munich.

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Durante su paso por el club, el delantero disputó 190 partidos oficiales, marcó 119 goles y aportó 24 asistencias en competencias nacionales e internacionales.

En LaLiga, firmó 82 goles en 132 encuentros y sumó 20 asistencias, mientras que en la UEFA Champions League registró 23 anotaciones y dos pases de gol en 38 partidos.

El internacional polaco contribuyó a la conquista de tres títulos de Liga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España durante su etapa como futbolista del Barcelona.

Robert Lewandowski podrá despedirse de la afición blaugrana este domingo en el Camp Nou, durante el último partido del FC Barcelona como local frente al Real Betis.

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