Colonias de Puebla reciben jornadas gratuitas de bienestar animal

Como parte del compromiso del Gobierno de la Ciudad con la protección y el cuidado de los animales de compañía, se realizaron exitosamente jornadas de bienestar animal en las colonias San Esteban, Loma Linda, Ampliación Guadalupe Hidalgo, Historiadores y Los Ángeles Mayorazgo.

Durante las jornadas, personal especializado brindó servicios gratuitos de vacunación antirrábica, consultas veterinarias básicas, orientación sobre tenencia responsable y esterilizaciones, beneficiando a cientos de familias poblanas y sus animales de compañía.

Estas acciones tienen como objetivo fomentar una cultura de respeto y cuidado hacia los animales, además de contribuir a la salud pública y al bienestar comunitario en las distintas colonias del municipio.

El secretario de Medio Ambiente, Iván Herrera, destacó la importancia de acercar estos servicios a la ciudadanía. El bienestar animal es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad. “Con estas jornadas buscamos facilitar el acceso a servicios veterinarios y promover la tenencia responsable, porque cuidar a los animales también es cuidar la salud y la convivencia en nuestras comunidades”, dijo.

El funcionario señaló que, por instrucción del alcalde Pepe Chedraui, estas jornadas continuarán realizándose en diferentes puntos de la ciudad para garantizar que más familias tengan acceso a atención y orientación especializada para sus animales de compañía.

El Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso con la construcción de una Puebla más responsable, solidaria y respetuosa con todos los seres vivos, impulsando políticas públicas que fortalezcan el bienestar animal y la participación ciudadana.

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