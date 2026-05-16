Delfina Pozos participa en foro por el Día de la Familia

La diputada Delfina Pozos Vergara participó en un foro conmemorativo por el Día Internacional de la Familia, evento impulsado por diversas organizaciones, que tuvo como propósito establecer un diálogo, compartir ideas y reflexionar sobre los retos y oportunidades en la materia.

En su mensaje, la legisladora señaló que la familia es un eje fundamental en la sociedad; es el núcleo en el que se aprenden valores y se forma a las nuevas generaciones. Considero que trabajar por el bienestar y prosperidad de este grupo debe ser una prioridad en Puebla.

Durante el foro denominado “Familia, Vida y Futuro”, se abordaron temas relacionados con el origen de la conmemoración, la importancia de las juventudes, la vinculación con el Poder Legislativo y la necesidad de contar con organismos en favor de la familia.

El Día Internacional de la Familia se conmemora el 15 de mayo de cada año y tiene como propósito crear conciencia sobre el papel de este grupo en el desarrollo integral y permanente de quienes lo conforman: niñas, niños, jóvenes y adultos.

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