Promueven reformas sobre la integración de los Ayuntamientos

Ante las recientes modificaciones a la norma federal, mediante las cuales se fijó el número máximo de regidurías, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado y el Código de Instituciones y Procesos Electorales, a fin de ajustar la integración de los Ayuntamientos.

De acuerdo con la propuesta, se establece una estructura uniforme de tres bloques poblacionales para la integración de los Ayuntamientos por ambos principios de elección, garantizando con ello la coherencia interna del sistema, su compatibilidad con el nuevo orden constitucional y la mejora del diseño representativo municipal.

Para el caso particular de la capital, se propone que, además del presidente o presidenta y la sindicatura, el Ayuntamiento del cuente con 10 regidurías de mayoría y hasta cinco asignadas por el principio de representación proporcional.

La propuesta mediante la cual se reforman los artículos 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y el artículo 18 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente.

En otro momento de la sesión, el diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para reformar el artículo 1958 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con la finalidad de dotar a las y los juzgadores de herramientas normativas más precisas para reparar afectaciones a la personalidad en contextos físicos y digitales, conforme al principio de progresividad, al deber de reparación integral y a la realidad sociológica de una sociedad crecientemente mediada por tecnologías de información.

Asimismo, el legislador presentó una iniciativa para adicionar la fracción VIII al artículo 55 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, para fortalecer el derecho a la educación inclusiva al establecer que las medidas de accesibilidad física, ajustes razonables y adecuaciones específicas en mobiliario, equipamiento, sanitarios, lavamanos, bebederos, materiales didácticos y demás elementos de uso cotidiano deberán contemplar a las personas de talla baja o con trastornos de talla, garantizando su acceso, permanencia, participación, autonomía y seguridad en condiciones de igualdad y no discriminación.

Las propuestas legislativas del diputado fueron enviadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, y a la Comisión de Educación, respectivamente, para su análisis.

Por su parte, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Cultura del Estado de Puebla, con la finalidad de fortalecer el reconocimiento, investigación, documentación, difusión y salvaguarda de la gastronomía tradicional poblana como parte integrante del patrimonio cultural intangible del Estado.

Como parte de la propuesta se incorpora el concepto de gastronomía tradicional como la manifestación del patrimonio cultural intangible integrada por conocimientos, técnicas, prácticas, expresiones y saberes asociados a la preparación, elaboración y consumo de alimentos tradicionales, transmitidos de generación en generación y reconocidos por las comunidades como parte de su identidad cultural.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Cultura para su estudio y resolución procedente.

Asimismo, la diputada Elisa Limon Balderrabano presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado, con el objetivo de incorporar una figura penal específica en materia de omisión de cuidados, con la finalidad de sancionar conductas de negligencia grave, descuido o incumplimiento del deber de cuidado respecto de personas menores de edad y quienes no puedan valerse por sí mismas.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución correspondiente.

Durante la sesión se dio cuenta de los siguientes asuntos:

-Iniciativa del diputado Elpidio Díaz Escobar y de la diputada Azucena Rosas Tapia para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, con el propósito de establecer el que Consejo en la materia tendrá entre sus atribuciones establecer y difundir protocolos de emergencia y atención médica inmediata para zonas turísticas y de alta montaña que garanticen la seguridad de excursionistas y turistas, con sistemas de intervención rápida y eficiente ante situaciones que requieran auxilio inmediato.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Protección Civil para su estudio y resolución procedente.

-Iniciativa del diputado Elpidio Díaz Escobar y de la diputada Azucena Rosas Tapia para reformar diversas disposiciones de la Ley de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas del Estado de Puebla, con el propósito de fortalecer, reforzar y dar a conocer a la sociedad las acciones y políticas públicas en materia ambiental, a través de reforzar la realización de un inventario forestal y de arbolado urbano, facultando a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla y a los Ayuntamientos para su manejo.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para su análisis.

-Iniciativa de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega para reformar la fracción VII del artículo 91 y el primer párrafo del artículo 92 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, a fin de establecer que los protocolos escolares distingan específicamente entre violencia escolar ordinaria y violencia grabada o difundida digitalmente, reconociendo esta última como una falta grave que amerite medidas urgentes de protección, incluyendo la separación inmediata del agresor del entorno de la víctima cuando resulte necesario para garantizar su seguridad emocional y evitar la continuidad del daño.

-Iniciativa de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega para incorporar en la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Puebla los principios rectores de interseccionalidad, interculturalidad y enfoque de derechos humanos, tal como lo considera la Ley General.

Las propuestas de la legisladora y el legislador fueron enviadas a la Comisión de Educación y a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, respectivamente, para su análisis.

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