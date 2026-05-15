Armenta anuncia modernización vial de San José Chiapa

Con diálogo directo y cercanía con la población, el gobernador Alejandro Armenta Mier encabeza la transformación de San José Chiapa no se detiene y ya se refleja en acciones concretas que generan riqueza comunitaria para el desarrollo del municipio y de toda la región, al entregar obra comunitaria y apoyos al campo.

En un ambiente de apertura y sensibilidad, destacó que este año Puebla vive un impulso histórico al campo con la entrega de mil 800 equipos agrícolas, estrategia que permitirá pasar de 50 mil a 200 mil hectáreas sembradas en la entidad. “Vengo a sumar, vengo a multiplicar, me pongo a trabajar, yo escucho a la población”, expresó.

En el evento, el gobernador Armenta Mier, con cercanía a la población atendió las preocupaciones de la gente para que nunca más haya olvido, ni rezago, para las comunidades como San José Chiapa, donde a pesar de que existe una planta automotriz los beneficios no llegan a la población.

Como parte del fortalecimiento de la infraestructura regional, el titular del Ejecutivo anunció la pavimentación a cuatro carriles de la carretera San José Chiapa-Grajales, así como la construcción de nuevos bulevares en los tramos Grajales-Nopalucan, Amozoc-Nopalucan de la Granja y Libres-Oriental, obras que detonarán la conectividad, la inversión y el bienestar social.

En su intervención, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, afirmó que el fertilizante “se entrega a todas y todos, sin distinción”. Además, resaltó que el gobernador Alejandro Armenta Mier es un hombre que da la cara, escucha y mantiene cercanía permanente con la gente.

El presidente municipal de San José Chiapa, Alejandro Hernández Romero, destacó que después de 14 años un gobernador regresó al municipio para escuchar y atender a la población. Reconoció que los apoyos al campo y el impulso a la obra comunitaria convierten al Humanismo Mexicano en una realidad tangible para las familias. “Queremos que la capital de la tecnología sea también la capital del bienestar”, puntualizó el edil.

En representación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el gerente de Innovación y Fortalecimiento Institucional, Amilcar Ganado Díaz informó que se desarrollan tres acciones prioritarias para la región: agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el saneamiento y rehabilitación de pozos. Precisó que los trabajos benefician de manera prioritaria a la junta auxiliar de Ozumba, la comunidad de Nueva Vicencio y la cabecera municipal. Adicionalmente, se realiza el desazolve de 220 letrinas en los hogares.

Subrayó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la Dirección General de CONAGUA conciben el desarrollo con prosperidad, justicia e igualdad, mediante la garantía del acceso al agua para todas y todos.

Por su parte, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADR), Ana Laura Altamirano Pérez, señaló que Puebla vive la revolución del campo con maquinaria y tecnología al servicio de las y los pequeños productores. Resaltó que hoy el estado demuestra que la innovación sí puede llegar al sector de temporal y convertirse en ejemplo nacional.

Durante la jornada se entregaron 733 paquetes de insumos estratégicos, 4 mil 398 sacos de fertilizante granulado de 50 kilogramos de liberación prolongada y 60 apoyos del programa de equipamiento para el campo, entre ellos cuatro tractores de 105 caballos de fuerza, un dron T100P y 55 implementos agrícolas, con una inversión de 11 millones de pesos.

El coordinador de Desarrollo Comunitario y Trazabilidad Social de la Secretaría de Bienestar, Edgar Chumacero Hernández, afirmó que el municipio recibe resultados reales con trabajo constante del gobierno estatal. Informó que existen más de 28 proyectos para escuelas, tres acciones de rehabilitación para Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC), además de la entrega de 300 tinacos y 400 calentadores solares con una inversión de 5.5 millones de pesos.

Asimismo, se otorgaron apoyos del Sistema Estatal DIF consistentes en seis aparatos ortopédicos, 800 despensas para personas en situación de vulnerabilidad y tres apoyos de obra comunitaria con una inversión total de 581 mil 210 pesos.

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