Prohíben importación de perezosos en Florida tras caso “Sloth World”

Tras el fracaso del proyecto “Sloth World”, que dejó más de 50 ejemplares de perezosos muertos, la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) anunció que la importación de estos animales al estado queda temporalmente prohibida.

La institución mantiene abiertas las investigaciones sobre las irregularidades en el traslado y el mantenimiento de estos animales, mientras avanza una orden ejecutiva para esclarecer las responsabilidades del caso.

De acuerdo con las autoridades, los mamíferos fueron importados desde Sudamérica para formar parte del proyecto; no obstante, el organismo ya confirmó que las instalaciones no abrirán sus puertas al público.

FWC issued an order suspending sloths imports for 60 days as victory lawmakers and conservationists seek to permanently ban them following Sloth World's closure. https://t.co/f2R461tX0h — South Florida Sun Sentinel (@SunSentinel) May 13, 2026

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Según información de la propia comisión, alrededor de 13 ejemplares fueron rescatados y trasladados de emergencia al Central Florida Zoo and Botanical Gardens para recibir atención médica. A pesar de los esfuerzos, tres de ellos fallecieron poco después debido al estado de salud crítico en el que se encontraban.

Los informes veterinarios reportaron casos de desequilibrios nutricionales, desnutrición severa y enfermedades gastrointestinales. Uno de los ejemplares más jóvenes, llamado “Mr. Ginger”, permanece en terapia intensiva.

Por otro lado, las necropsias resultaron reveladoras: se detectaron lesiones en la médula espinal e infecciones virales graves, incluyendo gammaherpesvirus y patógenos relacionados con el virus Changuinola, típicos de las regiones de Centro y Sudamérica.

Editor: José Francisco Escobar

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