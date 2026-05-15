Morena analiza sanciones contra edil de Chignahuapan por polémicas

El presidente del Consejo Estatal de Morena, Andrés Villegas Mendoza, advirtió que los recientes actos de “frivolidad” y “soberbia” del alcalde de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, podrían costarle la reelección en el 2027.

En entrevista, el legislador poblano apuntó que los excesos del edil han generado un malestar social que se verá reflejado en las urnas.

Explicó que, antes de cualquier candidatura, Morena realiza encuestas de opinión y, si el perfil del alcalde está desgastado por escándalos de opulencia, la ciudadanía le dará la espalda.

En ese sentido, adelantó que las sanciones que podría enfrentar Rivera Trejo van desde una multa económica o amonestación pública hasta la expulsión definitiva del partido.

Esto luego de que la dirigente nacional, Ariadna Montiel Reyes, solicitó el inicio de un proceso sancionador ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ).

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Villegas Mendoza enfatizó que el comportamiento de Juan Rivera no es un asunto privado, ya que, al ser un servidor público emanado de Morena, sus acciones impactan la credibilidad de la “Cuarta Transformación”.

“Su reelección está en juego, porque si no cumple con los lineamientos éticos de la 4T, vamos a ir a una encuesta y, si hay excesos, la gente no lo va a ver bien”, declaró.

El diputado hizo un llamado a todos los alcaldes y funcionarios a conducirse con austeridad, recordando que el movimiento se basa en la cercanía con la gente y no en la exhibición de lujos.

Cabe recordar que la polémica estalló tras la difusión de la ostentosa fiesta de XV años de la hija del edil, así como otros actos de exhibición de riqueza.

#Puebla 🗣️ El presidente del Consejo Estatal de Morena, Andrés Villegas, advirtió que los actos de frivolidad del edil de Chignahuapan, Juan Rivera, podrían costarle la reelección en el 2027.



“Sus excesos y su soberbia se ve reflejado en las encuestas”, comentó.



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Editor: César A. García

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