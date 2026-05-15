Talentos universitarios se presentan en EXPO IBERO Puebla 2026

Una nueva muestra de talento, compromiso y valor humano se desplegó en cada rincón del Auditorio-Gimnasio Ignacio Ellacuría, SJ, donde la Comunidad Universitaria presentó el fruto de su esfuerzo académico y personal en la muestra semestral EXPO IBERO Puebla Primavera 2026.

En cada proyecto, las y los Gansos IBERO Puebla pusieron su intelecto, empatía y cooperación al servicio de las y los demás, pues es gracias al apoyo del profesorado y a las instalaciones de primer nivel, que esta Expo es una de las muestras más nutritivas y representativas del acervo institucional de la Universidad.

En la inauguración, el Dr. Alejandro E. Guevara Sanginés, Rector de la IBERO Puebla, felicitó al talentoso estudiantado que llega a este momento de dicha para ver los frutos de un trabajo constante, personal y cercano. “Finalmente llegó este día después de mucho esfuerzo. Finalmente se va a ver plasmado todo su trabajo, entusiasmo y profesionalismo”.

“La Expo IBERO recoge un sinfín de proyectos de múltiple naturaleza que demuestran no solo la calidad académica que es propia de nuestro modelo educativo, sino la pertinencia social de los contenidos de enseñanza y de las aplicaciones del conocimiento. Es propio del espíritu de las universidades confiadas a la Compañía de Jesús, este ánimo de orgullo y alegría con la que se comparten tantas iniciativas desarrolladas”, expresó el titular de la Rectoría.

Cada proyecto responde de manera directa o indirecta a una problemática que la Comunidad Universitaria ha detectado en sus entornos de incidencia, ya sea a través de sus áreas específicas de profesionalización, o de sus experiencias de servicio social, prácticas profesionales o vivencias personales que han trastocado sus vidas o las de sus seres queridos; todo lo que impacta en la realidad le importa a un estudiante de la IBERO Puebla y lo vuelve agente de cambio.

Por ello, el Dr. Guevara Sanginés expresó que “esta virtud que hoy celebramos y reconocemos en este espacio nos llena de orgullo como Institución, pues nos confirma la vigencia de nuestra misión educativa y nos alienta a perseverar en la construcción de esperanza como respuesta ante un mundo donde lamentablemente sobran motivos para la desolación”.

Esta muestra, que el público interno y externo pudo disfrutar, pone en el más alto nivel al estudiantado y la vocación educativa de la IBERO Puebla, donde la máxima En todo amar y servir se confirmaen cada innovación, proyecto, investigación, juego, artefacto, producto, prototipo, alimento, libro, pieza audiovisual y en cada corazón que latió fuerte en esta nueva edición de la Expo IBERO Puebla.

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