Lilia Cedillo preside graduación de licenciados en Medicina

La rectora Lilia Cedillo Ramírez presidió la ceremonia de graduación de 368 estudiantes de la Licenciatura en Medicina de la BUAP, fungiendo como madrina de generación.

El evento se realizó en el auditorio del Complejo Cultural Universitario, donde la doctora Cedillo deseó a los nuevos médicos un futuro lleno de éxito en su vida profesional.

El director de la Facultad de Medicina, Celso Enrique Cortés Romero, felicitó a la generación 2021-2026 por haber concluido sus estudios y les recordó que la medicina es una labor exigente que requiere actualización constante.

A la ceremonia asistieron la secretaria Académica, Yolanda Martina Martínez Barragán; el secretario Administrativo, Martín Pineda Hernán; y la secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado, Yaneth Martínez Tovilla. Los académicos Milei Marcela Chong Mora y Salvador Macías Díaz actuaron como padrinos de generación.

Te recomendamos: