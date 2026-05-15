María del Carmen García renuncia al PRI tras tres décadas de militancia

María del Carmen García de la Cadena, exdiputada federal, presentó formalmente su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), instituto político en el que militó activamente durante más de tres décadas.

En rueda de prensa realizada en Tehuacán, Puebla, la exlegisladora informó que el pasado miércoles acudió a las oficinas estatales del partido para entregar por escrito su decisión de separarse definitivamente del tricolor, argumentando motivos de carácter personal.

García de la Cadena explicó que dentro del documento solicitó su baja inmediata del padrón de militantes y afiliados ante el Instituto Nacional Electoral (INE), trámite dirigido a la presidenta estatal del PRI, Xitlalic Ceja García, quien recibió y firmó el acuse correspondiente. La exdiputada señaló que con esta determinación concluye una etapa importante de su vida política, dejando atrás más de 30 años de militancia.

La exlegisladora indicó que tras hacer pública su salida del PRI ha recibido invitaciones de distintas fuerzas políticas para integrarse a sus proyectos, entre ellas el Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano y Morena.

Precisó que actualmente se encuentra valorando cada una de las propuestas con el objetivo de tomar una decisión congruente con sus principios, ideales y visión política. Por el momento, reiteró que asume una postura como ciudadana independiente mientras analiza el rumbo que tomará su participación pública en los próximos meses.

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