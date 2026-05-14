Con destreza, fuerza y talento, la delegación poblana de baloncesto 3×3 consolida una destacada participación en esta disciplina, en el marco de la Olimpiada Nacional CONADE 2026 con sede principal en Puebla.

La representación de la categoría sub-18 femenil, conformada por Camila Soto, Cielo Díaz, Samantha Patiño y Karymee Garnica y dirigida por Yannick Espinoza, quien además es coordinador de la disciplina en la Universidad del Deporte del Estado de Puebla (UDEP), llegó hasta las fases finales, donde derrotaron a la delegación de Zacatecas y obtuvieron la medalla de bronce.

Con este resultado, la entidad suma hasta el momento 31 preseas en el medallero nacional en las disciplinas de: escalada deportiva (1 medalla), ciclismo (6 medallas), tiro con arco (1 medalla), natación (17 medallas), remo (2 medallas), boxeo (3 medallas), básquetbol 3X3 (1 medalla).

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