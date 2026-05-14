Caso Paulina Camargo: con amparo, José María N buscará dejar prisión preventiva

La mamá de Paulina Camargo Limón, Rocío Limón Maldonado, informó que la defensa de José María N. busca un amparo para que cambien la medida cautelar de prisión preventiva y será a finales de mayo cuando se determine si le es concedido.

La prisión preventiva por el juicio de desaparición vencía hasta agosto de este año, mientras se lleva a cabo el juicio oral por desaparición de la entonces joven de 19 años, ocurrido en 2015.

En entrevista con Oro Noticias, la ahora activista aseguró que la medida cautelar impuesta a José María está bien sustentada por las asesorías legales y la Fiscalía General del Estado, sin embargo, su defensa argumenta que ya ha pasado mucho tiempo en prisión sin una condena.

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Limón Maldonado acusó que ha sido la propia defensa de José María la que ocasionó que el proceso legal por desaparición de personas se haya alargado, al buscar diversos amparos.

#Puebla 🚨 La mamá de Paulina Camargo Limón, Rocío Limón, informó que la defensa de José María N. busca un amparo para que cambien la medida cautelar de prisión preventiva y será a finales de mayo cuando se determine si le es concedido.



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Hasta el momento llevan tres meses del juicio, por lo que cada semana la familia de Paulina Camargo coloca lonas con el rostro de la joven y se queda toda la audiencia afuera como protesta para exigir justicia.

“El acceso a la justicia es muy difícil, accesar a la justicia en nuestro país es difícil, el imputado tiene una serie de derechos humanos que no tiene la víctima”, refirió.

Rocío expresó que se siente como el primer día que desapareció su hija sin justicia, sin conocer dónde se encuentra Paulina y el bebé que esperaba.

“Me siento sentenciada a venir, estar presente, a traer nuestras lonas, a luchar y gritar que la justicia es para nuestras mujeres, niñas y niños violentados y desparecidos”, declaró.

Editor: Renato León

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