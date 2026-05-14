Congreso de Puebla, sede del Foro de Socialización de COPAMM

El Congreso del Estado de Puebla fue sede del Foro de Socialización de la Confederación Parlamentaria de Asuntos Municipales de México (COPAMM), espacio en el que legisladoras, legisladores y autoridades municipales coincidieron en la importancia de fortalecer la coordinación institucional para construir políticas públicas con sentido social y cercanas a la ciudadanía.

Al dar la bienvenida a las y los participantes, el diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, destacó el valor de la coordinación entre los congresos locales y los gobiernos municipales, con el objetivo de impulsar acciones que respondan a las necesidades de la población.

Asimismo, señaló la relevancia del trabajo en territorio por parte de las diputadas y diputados de los congresos del país, a fin de tener cercanía con la ciudadanía, ya que “escuchar todas las voces y compartir experiencias permite generar acuerdos en beneficio de la población”.

Por su parte, la diputada Guadalupe Yamak Taja, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso del Estado, subrayó que la coordinación entre congresos estatales y municipios fortalece la construcción de herramientas legislativas en materia de transparencia, profesionalización de los servicios públicos y certeza jurídica.

De igual forma, reconoció que el diálogo, la colaboración y el intercambio de buenas prácticas son fundamentales para consolidar gobiernos más eficaces y cercanos a la población.

Durante la apertura del foro, la presidenta de la COPAMM, diputada Rebeca Irene Silva Gallardo, destacó que es fundamental fortalecer el intercambio de experiencias entre congresos y gobiernos municipales, mediante un trabajo organizado, evaluable y con seguimiento puntual.

En este evento también se contó con la presencia de las diputadas María Soledad Amieva Zamora, Floricel González Méndez, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Leonela Jazmín Martínez Ayala, Azucena Rosas Tapia y Ana Laura Gómez Ramírez.

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