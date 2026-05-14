Agencias de ONU conocen estrategias de atención a mujeres en Puebla

Con el propósito de conocer las estrategias de atención integral y acompañamiento a las mujeres en situación de vulnerabilidad que implementa el Gobierno del Estado, representantes de las 23 agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitaron el Centro LIBRE-Casa Carmen Serdán.

El objetivo fue conocer el alcance social y comunitario de este proyecto, emblema de la administración que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier, con el respaldo de la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano.

Durante el recorrido, la representante de ONU Mujeres, Eleonora Betancourt, subrayó que la sinergia que buscan consolidar con las Casas Carmen Serdán tiene el objetivo de democratizar las políticas públicas y ampliar el acceso de las mujeres a sus derechos humanos directamente en sus comunidades.

La comitiva fue recibida por la coordinadora de los centros, Carmen González Serdán, y la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, quienes presentaron los resultados de este modelo. Este esquema ha permitido atender a 380 mil mujeres y capacitar a 250 mil de ellas en talleres y actividades productivas enfocadas en su autonomía económica, con una reducción del 60 por ciento en la incidencia de feminicidios a nivel estatal. Asimismo, destacaron el impulso a cerca de 19 mil “Tejedoras de la Patria”, red nacional de voluntarias líderes que promueven la igualdad y la soberanía de género.

Este esquema de atención refleja la visión social del SEDIF y coincide plenamente con el enfoque de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, orientado a generar igualdad, bienestar y mayores oportunidades para las mujeres en todo el país.

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