Laura Artemisa reconoce 25 años de labor de ACRIP en inclusión

“Reconozco la trayectoria de la Asociación Cultural y Recreativa para la Proyección del Invidente Puebla, (ACRIP), y quiero decirles que los sueños no tienen más límite que el que uno decide”, sostuvo la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, al referirse al trabajo realizado por esta organización, al participar en su 25 Aniversario, donde agradeció la invitación del presidente Alejandro Ramírez Campos.

El objetivo de este evento fue fortalecer la inclusión social y respaldar el trabajo de las organizaciones civiles. Ahí Laura Artemisa García subrayó que “las barreras se convierten en áreas de oportunidad cuando se trabaja en comunidad, cuando hacemos de la inclusión una forma de vida”. Enfatizó que este esfuerzo ha sido posible gracias a la unidad, el compromiso y especialmente la construcción de redes de apoyo en favor de personas con discapacidad visual.

La secretaria de Bienestar señaló que “no se trata de un esfuerzo individual, sino del trabajo permanente de una gran comunidad”, al tiempo de reconocer que las personas con discapacidad visual desarrollan habilidades que enriquecen a la sociedad y muestran que no hay imposibles.

También expresó un reconocimiento a sus familias, al afirmar que “no podríamos avanzar sin el amor y respaldo de quienes acompañan estos procesos”, las calificó como un pilar fundamental para superar cualquier obstáculo.

En este contexto, reiteró que Puebla cuenta con un gobierno sensible y humanista, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, que impulsa y fortalece la inclusión, el respeto a las diferencias, así como el trabajo comunitario, en sintonía con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Finalmente, expresó la disposición de la Secretaría de Bienestar para fortalecer la coordinación con la asociación civil y avanzar en conjunto, con el propósito de brindarles apoyo en sus tareas.

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