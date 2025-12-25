Puebla instalará 170 paneles solares en el Tec de Teziutlán

El Gobierno de Puebla instalará 170 módulos fotovoltaicos en el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, en línea con la visión de soberanía energética de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de que la entidad avance en la transición hacia modelos de uso de energías limpias, con prioridad en el sector educativo.

El gobernador Alejandro Armenta reafirmó su compromiso con el uso responsable de los recursos, la sustentabilidad y el desarrollo tecnológico, a través de la Fábrica de Paneles Solares y de la mano del Gobierno de México, para abastecer a escuelas, centros de salud, edificios públicos y clínicas. “Atendemos el ahorro de energía”, afirmó.

El mandatario poblano agregó que, impulsada con capital migrante, opera con éxito la construcción de paneles y el próximo año la empresa duplicará su capacidad, debido a la alta demanda que registra.

En su oportunidad, el secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, Manuel Viveros Narciso, mencionó que el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán firmó un convenio de colaboración con la Agencia de Energía del Estado de Puebla para la implementación del proyecto “Generación Solar en Edificios Públicos”.

Destacó que esta iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado tiene el objetivo de incorporar energía limpia a sus operaciones, reducir el impacto ambiental y contribuir con el uso responsable de los recursos públicos. Acción estratégica para el ahorro, la soberanía energética y la riqueza comunitaria.

La directora del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Arantxa Roldán Arellano, señaló que esta iniciativa permitirá instalar 170 módulos fotovoltaicos, con lo que se reducirá la emisión de 98.82 toneladas de dióxido de carbono al año.

Finalmente, destacó que se trata de un paso decisivo hacia el desarrollo sostenible, alineado con la política energética del gobernador Alejandro Armenta y la estrategia nacional de transición energética impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Te recomendamos: