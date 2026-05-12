Estudiantes BUAP advierten “pandemia silenciosa” de resistencia a los antibióticos

Gabriel de Jesús López Amador y Estefanía Ramírez Dinorín, estudiantes de la Facultad de Medicina de la BUAP, desarrollaron un proyecto de divulgación científica para concientizar sobre los riesgos de la automedicación y la interrupción de tratamientos, fenómenos que provocan que las bacterias generen multirresistencia a los antibióticos y causen cinco millones de muertes anuales a nivel mundial.

Su trabajo, titulado “Más allá de los antibióticos: el desafío de la multirresistencia”, fue reconocido con Mención Honorífica en Infomatrix Puebla 2026 en la categoría de Divulgación científica, bajo la asesoría de la doctora Norarizbeth Lara Flores.

Uno de los estudiantes explicó: “Nuestro proyecto consiste en una investigación documental sobre los antibióticos. Queremos divulgarle a la población civil sobre los riesgos que conlleva la automedicación y las alternativas terapéuticas que ofrece la inmunología sobre la resistencia a los antibióticos”.

Agregó que buscaban que el contenido fuera entendible para toda la población y señaló: “Esta no es una pandemia que llene los hospitales o que de repente cierre centros comerciales o que nos meta en una cuarentena. Sin embargo, es una pandemia que se da todos los días de forma indiscriminada, pero sin hacer ruido”.

Señalaron que la automedicación, el no completar los tratamientos en tiempo y forma o no usar la dosis adecuada seleccionan infecciones bacterianas hasta el punto en que ya no existe ningún antibiótico efectivo como tratamiento. Explicaron que cinco millones de muertes al año que se asocian a complicaciones asociadas a bacterias multidrogoresistentes”.

Actualmente, los estudiantes están enfocados en continuar con la investigación para posicionarse como divulgadores científicos. “Los médicos no buscamos hacerle daño a nadie, queremos darle la mejor calidad de vida a nuestros pacientes”, afirmaron.

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