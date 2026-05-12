Sergio Ramos llega a un acuerdo para comprar el Sevilla FC

El futbolista español Sergio Ramos, junto con su grupo de socios Five Eleven Capital, ha logrado alcanzar un acuerdo con la actual directiva del Sevilla Fútbol Club para concretar la compra del club.

A falta de la aprobación del Consejo Superior de Deportes (CSD) y la firma de los documentos finales, la operación se considera prácticamente un hecho.

La cifra aproximada que el exjugador del Real Madrid pagará por el 80% de las acciones totales asciende a 450 millones de euros. Sin embargo, este monto no se entregará íntegramente a los vendedores, ya que se restarán cerca de 88 millones de euros para sanear las deudas que atraviesa la institución actualmente.

Al momento de la firma, se realizará un pago inicial importante y el resto será finiquitado en abonos, los cuales podrían ser modificados en caso de un eventual descenso de categoría.

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🚨❤️🤍 BREAKING: Sergio Ramos complete the process to buy Sevilla and become new club owner.



The deal is in place with his brother René leading the process too.



Waiting for official and formal steps with laywers before statement. pic.twitter.com/riNlO1KdVp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026

Los tres mayores accionistas se reunieron inicialmente con el campeón del mundo, su abogado Julio Senn y el CEO del consorcio, Martin Inx, durante casi diez horas el pasado 11 de mayo sin llegar a una resolución.

Fue hasta el día siguiente cuando, con la presencia de las familias propietarias del equipo (Del Nido, Carrión, Alés, Castro y Guijarro), se finalizaron las negociaciones al consumar un acuerdo “total” gracias a la aceptación de las condiciones y las certezas de pago.

Estas negociaciones no son una novedad; el primer “coqueteo” se produjo a finales del año pasado, intensificándose en marzo del presente año con la firma de una carta de intenciones. Dicho documento otorgaba exclusividad de negociación al exzaguero central de CF Monterrey hasta el 31 de mayo.

No obstante, lo que mantuvo tensas las conversaciones no fue la valuación del club, sino la mencionada deuda y cómo esta afectaría el precio de las acciones, sumado a la delicada situación deportiva que el equipo ha vivido en la Liga durante la presente temporada.

Editor: José Francisco Escobar

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