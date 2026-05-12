Choque e incendio de tractocamiones afecta la Puebla-Orizaba

La madrugada de este martes, un choque e incendio de tractocamiones provocó el cierre de la autopista Puebla-Orizaba, situación que mantuvo la circulación cerrada por trabajos de remoción de unidades durante al menos siete horas.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:30 horas, a la altura del kilómetro 45 con dirección a Veracruz, en el entronque hacia La Tinaja. De acuerdo con testigos que viajaban por la zona, dos camiones chocaron; uno de ellos estaba cargado de paja, lo que provocó que la unidad quedara envuelta en llamas de inmediato.

Al lugar de los hechos llegaron unidades de seguridad. Bomberos trabajaron en la zona, mientras que autoridades mantuvieron la circulación restringida durante las labores de atención.

Hasta el momento se desconoce el número de lesionados y si hay víctimas mortales. La circulación fue abierta después de las 10:00 horas, y las unidades varadas comenzaron a fluir de manera paulatina.

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