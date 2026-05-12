Hallan cuerpo maniatado y envuelto en cobijas en Camino a Canoa

La mañana de este martes 12 de mayo, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 35 años de edad en inmediaciones del kilómetro 4 del Camino a San Miguel Canoa, en la colonia Santiago de los Leones, al norte de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima estaba envuelta en cobijas y plástico, además de encontrarse maniatada al momento del hallazgo.

De acuerdo con el reporte policial, elementos de la unidad PDLC-529 realizaban un recorrido de vigilancia cuando fueron alertados por ciudadanos sobre la presencia de un objeto sospechoso en la carretera a Canoa, esquina con Adolfo Mateos Norte.

Al acercarse al sitio, los uniformados confirmaron que se trataba de un cadáver abandonado a un costado del camino.

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La zona fue acordonada por policías municipales mientras agentes de la Coordinación Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida y no se han reportado personas detenidas relacionadas con este caso.

Las autoridades ministeriales ya iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen y determinar la identidad del hombre hallado sin vida.

#Seguridad 🚓 Fue hallado el cuerpo maniatado y embolsado de un hombre sin identificar en el kilómetro 4 del Camino a San Miguel Canoa.



Personal de Homicidios Dolosos ya investiga lo ocurrido.



🎤 @_jesuszav con el reporte en el sitio pic.twitter.com/zx3jZNoT0q — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 12, 2026

Editor: César A. García

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