26.8 C
Puebla City
martes, mayo 12, 2026
Inicio Seguridad

Hallan cuerpo maniatado y envuelto en cobijas en Camino a Canoa

Por:
Jesus Zavala
-
10
Un hombre fue hallado sin vida, maniatado y envuelto en cobijas. / Foto: Especial.

La mañana de este martes 12 de mayo, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 35 años de edad en inmediaciones del kilómetro 4 del Camino a San Miguel Canoa, en la colonia Santiago de los Leones, al norte de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima estaba envuelta en cobijas y plástico, además de encontrarse maniatada al momento del hallazgo.

De acuerdo con el reporte policial, elementos de la unidad PDLC-529 realizaban un recorrido de vigilancia cuando fueron alertados por ciudadanos sobre la presencia de un objeto sospechoso en la carretera a Canoa, esquina con Adolfo Mateos Norte.

Al acercarse al sitio, los uniformados confirmaron que se trataba de un cadáver abandonado a un costado del camino.

Te puede interesar: Balean a docente al salir de su casa en Izúcar de Matamoros

La zona fue acordonada por policías municipales mientras agentes de la Coordinación Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida y no se han reportado personas detenidas relacionadas con este caso.

Las autoridades ministeriales ya iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen y determinar la identidad del hombre hallado sin vida.

Editor: César A. García

Te recomendamos:

Pepe Chedraui supervisa funcionamiento de drones para vigilancia

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

Hombre se electrocuta en Tehuacán

Amaury Jiménez -

Muere policía estatal tras choque en la Puebla – Atlixco

Redaccion Oronoticias -