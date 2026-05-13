Pepe Chedraui supervisa desayunador en Jardín de Niños La Flor

Con el objetivo de supervisar la calidad de las obras entregadas a beneficio de la niñez poblana, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, acudió al Jardín de Niños “La Flor” para verificar el buen funcionamiento del desayunador entregado hace unas semanas, como parte del Programa Nacional de Alimentación Escolar.

Estas acciones forman parte del compromiso de la administración por trabajar en la conversión de los desayunos fríos a calientes que se ofrecen en las escuelas de la capital con el objetivo de fortalecer el desempeño escolar de los estudiantes a través del consumo de una alimentación nutritiva y balanceada.

Asimismo, el presidente municipal Pepe Chedraui y el director general del DIF Puebla Capital, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, sostuvieron un acercamiento con directivos escolares y responsables del programa, a fin de constatar el buen funcionamiento y operación de este espacio alimentario.

De esta forma, el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital, reafirman su compromiso de fortalecer la seguridad alimentaria desde las escuelas, en beneficio de todas y todos.

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