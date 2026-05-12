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martes, mayo 12, 2026
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BUAP realiza carrera nocturna por Día de la Enfermería

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Cientos de integrantes de comunidad universitaria participaron.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) realizó una carrera nocturna de tres kilómetros en el circuito interno de Ciudad Universitaria, como parte de las actividades conmemorativas al Día Internacional de la Enfermería.

El evento se enmarcó en el Segundo Congreso Interinstitucional de Enfermería “Intervenciones de Autoasistencia a la salud: Fortaleciendo el cuidado humano” y reunió a cientos de integrantes de la comunidad universitaria.

En la rama femenil, los primeros lugares por categoría fueron para Julissa Silva en Público general, Inés Zárate en Profesionales de la salud, Monserrat Adrián en Estudiantes y Hanna Camila Vázquez en Deporte adaptado. En la rama varonil, los ganadores fueron Jesús Donaldo en Público general, Cristian Contreras en Profesionales de la salud y Gustavo Hernández en Estudiantes.

La ceremonia de premiación contó con la presencia de Jorge Avelino Solís, coordinador General de Participación y Desarrollo Estudiantil, y Francisco Javier Báez Hernández, director de la Facultad de Enfermería.

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