San Andrés Cholula organiza taller en manejo de emergencias

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y consolidar la coordinación entre instituciones de emergencia, el Gobierno Municipal de San Andrés Cholula, encabezado por la presidenta Lupita Cuautle organizó el Taller Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Comando de Incidentes.

Durante el acto inaugural realizado en las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), la edil Lupita Cuautle destacó que la prevención, la planeación y la coordinación representan pilares para proteger a la ciudadanía en una zona metropolitana con un constante crecimiento urbano, educativo y económico.

Asimismo, subrayó que este esfuerzo representa mucho más que una capacitación técnica, ya que fortalece la profesionalización de quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de la población.

Reconoció la suma de esfuerzos por parte de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y de la Cruz Roja Mexicana, delegación Puebla por llevar esta preparación para responder con mayor eficacia ante cualquier contingencia.

En el acto inaugural estuvieron presentes, José Manuel Nolasco Fonseca, coronel de Infantería de Estado Mayor, Jefe de Estado Mayor de la 25ª Zona Militar; Ulises Sandal Ramos Koprivitza, director de Seguridad y Protección Civil de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y Paula Saukko de Murrieta, delegada estatal de La Cruz Roja Mexicana en Puebla.

Por parte del Ayuntamiento de San Andrés Cholula acompañaron a la presidenta municipal, el regidor Rafael Cuatli de Aquino, Luis Flores Fierros, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y Jorge Antonio Encina Labra, director de Protección Civil y Bomberos.

Cabe destacar que son diversos talleres y sesiones que contemplan la presencia de ponentes de talla nacional e internacional como Juan Carlos Cardona, jefe retirado de los SME de Coral Springs, Florida; Francisco Castellanos Villalobos, exlíder USAR de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, expertos de la UDLAP y de la Cruz Roja Mexicana.

Entre las instituciones participantes se encuentra el Ejercito Mexicano, Guardia Nacional, Caminos y Puentes Federales, Policía Estatal, Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, cuerpos de emergencias de municipios de la zona conurbada, así como de las Universidades Anáhuac, UVM, Tecnológica de Izúcar, Ibero, además de organismos empresariales, colegios y agrupaciones voluntarias.

Las actividades están dirigidas a servidores de medio y alto mando y personal operativo con participación directa en emergencias, entre ellos policías, bomberos, personal paramédico y servicios auxiliares. También se anunció un Simulacro de gabinete y campo el próximo 21 de mayo.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal establece un preámbulo para el desarrollo de políticas públicas relacionadas a la optimización de respuestas ante emergencias, fortalecer la prevención y gestión integral de riesgo, priorizando la seguridad y bienestar de la población.

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