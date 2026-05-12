Lluvias provocan daños carreteros en la Sierra Norte de Puebla

Las lluvias registradas durante la madrugada de este martes en municipios de la Sierra Norte de Puebla provocaron diversas afectaciones, entre ellas deslaves en caminos y caída de árboles, situación que generó la movilización de elementos de Protección Civil estatal y municipal.

Caída de árbol y accidente en la carretera México–Tuxpan

Uno de los incidentes ocurrió sobre la carretera federal México–Tuxpan, a la altura de la comunidad de San Miguel Acuautla, en el tramo que conecta Huauchinango con Juan Galindo, donde un árbol cayó sobre la vialidad. Debido a ello, dos vehículos se impactaron contra el obstáculo.

De acuerdo con reportes de Protección Civil, las condiciones de poca visibilidad, aunadas al árbol atravesado sobre la carretera, habrían provocado el accidente, además de generar afectaciones a la circulación en la zona.

#Seguridad 🚗 Dos vehículos chocaron con un árbol caído sobre la carretera federal México-Tuxpan, a la altura de San Miguel Acuautla en el tramo de Huauchinango hacia Juan Galindo (Necaxa).



Las lluvias de la madrugada en la zona han dejado también deslizamiento de rocas y de… pic.twitter.com/q5pOlwzhqS — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 12, 2026

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Deslaves y derrumbes en carreteras

Las lluvias también ocasionaron deslizamientos de tierra y rocas en distintos puntos carreteros, complicando el tránsito para automovilistas que circulaban por la Sierra Norte del estado.

En el municipio de Francisco Z. Mena, la carretera que comunica a las comunidades de Huitzilac y Jaltocán resultó severamente afectada, luego de que la corriente de agua arrastrara parte del asfalto, dejando incomunicada la zona y obligando al cierre temporal de la vialidad.

El gobierno municipal de Francisco Z. Mena informó que personal ya trabaja en las labores de rehabilitación, por lo que exhortó a la ciudadanía a evitar transitar por dicha vía hasta nuevo aviso.

#Municipios 🛣️ Las fuertes lluvias han deteriorado seriamente el tramo carretero de Huitzilac y Jaltocan, en Francisco Z. Mena.



Por este motivo la circulación está detenida, mientras autoridades trabajan en restablecerla a la brevedad. pic.twitter.com/R8Q4nwU2Tk — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 12, 2026

Editor: César A. García

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