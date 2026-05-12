Mario Riestra aclara reunión con Alejandro Armenta tras críticas

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla, Mario Riestra Piña, reveló los detalles de su reciente reunión con el gobernador Alejandro Armenta Mier, afirmando que el eje de la conversación fue la seguridad y la integridad del próximo proceso electoral.

En conferencia de prensa este martes, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) aseguró que el encuentro con el titular del Poder Ejecutivo no implicó algún tipo de sumisión, como lo acusaron integrantes de su mismo partido.

Apuntó que en la “breve” reunión, solicitó formalmente al mandatario estatal establecer mecanismos para “blindar” la elección de 2027.

El objetivo, dijo, es evitar que grupos del crimen organizado interfieran en los comicios, garantizando que la voluntad ciudadana se exprese sin actos de violencia.

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Además, aseguró que es importante mantener canales de comunicación abiertos con el Gobierno del Estado para abordar la situación de seguridad que atraviesa la entidad.

Recalcó que la protección de las familias poblanas debe ser una prioridad que trascienda las diferencias partidistas.

La aclaración de Riestra Piña llega dos semanas después de que el gobernador Alejandro Armenta revelara públicamente la reunión entre ambos.

Dicho encuentro fue cuestionado por panistas opositores a Mario Riestra, quienes le exigieron aclarar ante el Consejo Estatal del partido el motivo de la reunión.

#Puebla 🗣️ El dirigente del PAN en Puebla, Mario Riestra, aseguró que el motivo de su reunión con el gobernador Alejandro Armenta fue para solicitar que se blinde la elección de 2027, para evitar la intromisión del crimen organizado.



📹 @_VeraFernandez pic.twitter.com/weGs5UvUKA — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 12, 2026

Editor: César A. García

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