Denuncian crueldad animal por parte de gaseros en Huejotzingo

Una cámara de seguridad captó el momento en que los trabajadores de una gasera arrollaron a un perro callejero en el municipio de Huejotzingo y, luego de ser cuestionados por una ciudadana, huyeron.

El caso ocurrió durante la tarde del 11 de mayo en la colonia Paseo de Los Sauce, donde la pipa de Gas “El Poblano” o Gas Cero circulaba ofertando sus productos.

Sin embargo, la cámara captó la forma en que los tripulantes de la unidad no detuvieron su andar o intentaron evitar el arrollar a un perro que descansaba en la vialidad.

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Posterior a ello, una mujer que vive en la zona salió para increpar a los trabajadores de esta empresa; sin embargo, los responsables simplemente escaparon del área.

Ante lo ocurrido, los vecinos pidieron la difusión del video de seguridad para poder dar con los responsables y que las autoridades tomen cartas en el asunto.

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