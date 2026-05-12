Representantes de ONU México recorren el Centro Histórico de Puebla

El presidente municipal, Pepe Chedraui, recibió a representantes del Sistema de Naciones Unidas en México, quienes realizaron una visita al Centro Histórico de Puebla como parte de las actividades del retiro anual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 2026.

El alcalde destacó que este encuentro fortaleció los lazos de colaboración entre Puebla y el Sistema de Naciones Unidas, además de consolidar a la capital poblana como referente nacional e internacional en conservación patrimonial, desarrollo cultural y cooperación institucional.

Asimismo, subrayó que su administración mantiene una visión de gobierno enfocada en la protección, preservación y difusión del patrimonio histórico, impulsando acciones coordinadas con organismos nacionales e internacionales para garantizar el cuidado y aprovechamiento responsable del Centro Histórico.

La visita representó un importante reconocimiento internacional a Puebla capital, ciudad que cuenta con cinco nombramientos y designaciones de relevancia mundial otorgados por organismos internacionales vinculados a la UNESCO, los cuales se mantienen firmes y vigentes: Ciudad Patrimonio Mundial, Ciudad Creativa del Diseño, Ciudad del Aprendizaje, Patrimonio Cultural Inmaterial por los procesos artesanales de la talavera y Memoria del Mundo.

Como parte de esta agenda, la delegación de ONU México realizó un recorrido guiado por el Centro Histórico, organizado directamente en coordinación con la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, encabezada por Aimeé Guerra Pérez. También estuvo presente el titular de la Secretaría de Economía y Turismo, Jaime Oropeza.

El recorrido contempló visitas al Archivo General Municipal y a la Biblioteca Palafoxiana, dos espacios emblemáticos que representan el legado histórico, cultural y documental de la ciudad.

La delegación internacional estuvo integrada por representantes de distintas agencias, organismos y programas de Naciones Unidas, entre ellos Allegra Baiocchi, Andrés Morales, Fernanda Lonardoni, Eleonora Betancur, así como representantes de organismos internacionales como ACNUR, CEPAL, FAO, UNICEF, PNUD, OPS/OMS, OIM y ONUDI, entre otros.

La visita reafirmó la relevancia histórica, cultural y patrimonial de la ciudad de Puebla ante organismos multilaterales, además de fortalecer el diálogo y la cooperación internacional en favor de ciudades más sostenibles, inclusivas y comprometidas con la preservación de su identidad histórica.

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