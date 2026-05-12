SEP mantendrá sin cambios el calendario escolar 2025-2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) acordó mantener sin cambios el calendario escolar 2025-2026, por lo que el ciclo concluirá el próximo 15 de julio, tras la polémica generada por la propuesta de adelantar el cierre de clases al 5 de junio.

Tras una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), la SEP informó que se conservarán los 185 días de clases establecidos en el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

No obstante, precisó que podrán aplicarse ajustes regionales en entidades que enfrenten condiciones extraordinarias, como altas temperaturas o requerimientos logísticos relacionados con la organización de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Por su parte, el titular de la SEP, Mario Delgado, explicó que tomaron la decisión tras un proceso de deliberación colectiva y en respuesta al llamado al consenso que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum luego de la controversia generada.

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El funcionario agradeció la participación de autoridades estatales y gobernadores para alcanzar el acuerdo, además de asegurar que se priorizó el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una educación integral y continua en todo el país.

Horas antes de la reunión, defendió la posibilidad de modificar el calendario escolar al considerar que existen realidades innegables, como las altas temperaturas, la justa mundialista y problemas de movilidad en distintas regiones mexicanas.

Durante la sesión extraordinaria del CONAEDU, el titular de la SEP reconoció que en los últimos días faltó escuchar las voces de padres de familia y docentes, por lo que planteó revisar el funcionamiento de la propuesta de modificar el calendario escolar.

La semana pasada, la SEP había anunciado que el ciclo escolar concluiría el 5 de junio en educación básica y media superior, pero finalmente descartó la medida tras las críticas y el debate que surgió entre las autoridades educativas y las familias.

Tras un proceso de diálogo entre la #SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas, se alcanzó un acuerdo nacional sobre el calendario escolar 2025-2026, concluyendo el ciclo el 15 de julio, conforme a lo previsto. pic.twitter.com/DL4VTF2czw — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

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