Puebla moderniza 618 luminarias en San Jerónimo Caleras

Reforzando la estrategia “Puebla Brilla”, porque una ciudad iluminada es una ciudad con paz y protección, el presidente municipal Pepe Chedraui Budib inauguró la modernización de 618 luminarias con tecnología LED en la cabecera de San Jerónimo Caleras, así como en la colonia Guadalupe Caleras, colonia Vista del Valle y la Carretera Federal Puebla-Tlaxcala, pertenecientes a esta junta auxiliar.

En su mensaje, el alcalde aseguró que junto con su equipo de trabajo están haciendo que todo Puebla brille, tanto colonias como unidades habitacionales y juntas auxiliares. Recordó que la intención de la estrategia es llegar a más de 49 mil puntos de luz, por lo que para la primera quincena de octubre llegarán a las 17 mil primeras luminarias.

En total, el universo de luminarias en la zona suma mil 398 puntos de luz, de los cuales 780 ya eran LED y 618 fueron modernizados, garantizando calles, parques y avenidas seguras, mejor iluminadas y con un ambiente más digno para todas y todos, con la cobertura al 100 por ciento con esta tecnología.

En su mensaje, el secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, resaltó que con cada nueva luz encendida, Puebla brilla más fuerte, gracias a esta estrategia visionaria del alcalde Pepe Chedraui, que no solo ilumina calles, sino que garantiza una ciudad que trabaja con honestidad, cercanía y compromiso.

Por su parte, el regidor Leobardo Rodríguez afirmó que el alcalde asumió el compromiso de resolver las tareas urgentes para la ciudad, como el alumbrado público, que estuvo abandonado por mucho tiempo y hoy hay más puntos de luz en las juntas auxiliares para beneficio de las y los poblanos.

Son más de 7 mil 300 poblanas y poblanos beneficiados directamente, ya que el alumbrado no solo transforma la imagen de la capital en orden, también fortalece la convivencia y cuida de las familias, avanzando hacia la sustentabilidad, la eficiencia energética y el desarrollo equitativo, especialmente en colonias y juntas auxiliares que presentan un índice de rezago social.

