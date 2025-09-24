Tiroteo en instalación del ICE en Texas deja al menos tres heridos

Al menos tres personas resultaron heridas tras un tiroteo registrado en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, de acuerdo con las autoridades.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó a través de la red social X que hay “múltiples heridos y víctimas mortales”. Señaló que el motivo del ataque no está claro de inmediato.

Asimismo, confirmó que el responsable del tiroteo murió por una herida de bala autoinfligida. Sobre el ataque, aseguró que las fuerzas del ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes.

El director interino del ICE, Todd Lyons, detalló en una entrevista con CNN que las personas heridas podrían ser empleados, civiles o detenidos que se encontraban en las instalaciones en ese momento.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, calificó el incidente como un “ataque obsesivo contra las fuerzas del orden”, y agregó que “debe detenerse”. Expresó sus oraciones por los heridos y sus familias.

Las autoridades continúan con la investigación sobre el incidente en Dallas, donde el aumento de la violencia dirigida contra agentes del ICE ha generado preocupación en agencias de seguridad y gobierno.

Anteriormente, el pasado 4 de julio, un agente de policía resultó herido tras recibir un disparo en el cuello en un centro de detención de inmigrantes en Texas. En relación con aquel hecho, al menos 11 personas han sido acusadas.

