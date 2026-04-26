Supervisa Alejandro Armenta rehabilitación de la 24 Sur

Con el objetivo de fortalecer la movilidad y dignificar la infraestructura urbana, el gobernador Alejandro Armenta Mier realizó un recorrido de supervisión por la rehabilitación de la 24 Sur, tramo que abarca de la 35 a la 26 Oriente en ambos sentidos, con una longitud total de 17.53 kilómetros, ejecutada en dos etapas.

El titular del Ejecutivo subrayó que el programa de pavimentación de 5 mil calles registra un avance significativo, con 70 por ciento de las vialidades atendidas por la administración estatal pero que son de carácter municipal y que se encontraban en condiciones críticas de abandono. Destacó que este esfuerzo se alinea con la visión de desarrollo impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enfocada en mejorar la infraestructura y calidad de vida de las y los habitantes.

Acompañado por vecinos de las colonias beneficiadas, el gobernador Armenta Mier explicó que, gracias a la donación de 8 mil 500 toneladas de pétreos por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX), se implementa una fórmula eficiente que combina estos materiales con arena y grava adquiridas con recursos públicos, lo que permite reducir costos y acelerar los trabajos. Anunció que durante este año se firmará un nuevo convenio por 12 mil toneladas adicionales, con la meta de alcanzar 36 mil toneladas de concreto mediante la operación de 15 trenes de pavimentación.

El gobernador reiteró que, con el uso de tecnología y maquinaria especializada, al concluir su administración no quedará ninguna vialidad sin pavimentar, con costos reducidos a una tercera parte, lo que consolida un modelo eficiente en beneficio de las y los poblanos con la creación de Senderos de Paz que fortalecen la seguridad.

La vialidad rehabilitada es de alta circulación y conecta puntos estratégicos como Ciudad Universitaria, Periférico Ecológico y Amalucan, además de vincular con el Parque Ecológico, donde se proyecta la instalación de una escuela de tiro con arco. Asimismo, el gobernador informó el inicio del Circuito Sur, que integrará Chachapa, Amozoc y Tepeaca, con ampliación en ambos sentidos hasta el autódromo Miguel E. Abed, con participación coordinada entre autoridades municipales y estatales.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, precisó que esta intervención corresponde a la segunda etapa de la vialidad, cuya primera fase llega al Periférico. La obra conecta con el Seminario y la carretera federal a Amozoc, en beneficio de 24 colonias, entre ellas El Mirador, Alseseca, Los Pilares, Jardines de San Manuel, Xilotzingo, La Hacienda, Infonavit La Margarita, Universidades, Tres Cruces, Lomas del Valle, San José Xilotzingo y Santa Clara. Forma parte de las 33 vialidades prioritarias de la capital, equivalentes a 5 mil calles.

Los trabajos incluyeron el retiro de pavimento deteriorado, colocación de nueva carpeta asfáltica, nivelación de la superficie, así como atención a registros, pozos de visita y líneas subterráneas que requerían mantenimiento.

Habitantes de la zona reconocieron los resultados. Emilio Meza, viecevecino de la colonia El Mirador, agradeció la cercanía del gobernador y la atención a su solicitud de poda de árboles. Gilberto y Alejandra Hernández destacaron que la rehabilitación mejora la seguridad, agiliza los traslados y embellece el entorno. En tanto, Octavio Gaytán señaló que la obra reduce tiempos de traslado hacia su centro de trabajo, tras años de abandono de la vialidad.

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