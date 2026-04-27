Sheinbaum inaugura Tren Buenavista-AIFA con recorrido de 41 kilómetros

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Tren Felipe Ángeles, Buenavista-AIFA, una obra que a través de 41 kilómetros conectará el norte de la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México. En el inicio de operaciones, el recorrido se realizará en menos de 60 minutos, con un tiempo proyectado de 43 minutos posteriormente y una demanda estimada de 57 mil pasajeros diarios.

Desde la estación Terminal AIFA-Clara Krause, Sheinbaum declaró: “El día de hoy podemos decir, como dicen las Fuerzas Armadas: ‘Misión cumplida’. Cumplimos con el pueblo de México”. Agradeció la presencia del general secretario y del almirante secretario, y en particular a los ingenieros militares. “Estamos en una de las obras más extraordinarias del país, que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, desarrollado, construido y operado por la Secretaría de la Defensa Nacional”.

La mandataria señaló que la Cuarta Transformación lucha por los derechos del pueblo de México y con esta obra se garantiza el derecho a la movilidad con el mejor transporte posible y a precios accesibles. “Eso es lo que representa el rescate de los trenes de pasajeros: que las y los mexicanos, y los visitantes que llegan a nuestro país tengan el acceso a la movilidad. Y que el pueblo de México tenga el derecho a una movilidad de primer nivel”, agregó.

¡Misión cumplida! Tren Felipe Ángeles. Lechería-AIFA pic.twitter.com/oKOO4M8GjH — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 26, 2026

Como parte del homenaje a las mujeres de la historia de México, Sheinbaum solicitó al director del AIFA, Isidoro Pastor, nombrar a la estación terminal en reconocimiento a Clara Krause, esposa del general Felipe Ángeles, cuyos restos fueron repatriados en agosto de 2024.

El director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza, detalló que la longitud de la obra es de 41 kilómetros: 18 kilómetros de Buenavista a Lechería y 22.94 kilómetros de Lechería al AIFA. La vía está diseñada para hacer el recorrido en 43 minutos, con velocidad promedio de 65 kilómetros por hora y máxima de 130 kilómetros por hora. La demanda estimada es de 57 mil pasajeros diarios, con capacidad de movilizar a más de 80 mil personas. El ingreso será mediante Tarjetas de Movilidad Integrada y del Suburbano.

Lajous informó que el tren cuenta con seis estaciones nuevas: Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga y Xaltocan, además de la estación Terminal AIFA-Clara Krause. Tendrá conexión con el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán, la Línea B del Metro, las líneas 1, 3 y 4 del Metrobús, y Ecobici en la Ciudad de México. En el Estado de México se conecta con Mexibús y el transporte público local.

El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, informó que el servicio iniciará operaciones con cuatro de los 10 trenes que darán servicio de lunes a viernes de 5:00 a 00:00 horas, sábados de 06:00 a 00:00 horas y domingos y días festivos de 07:00 a 00:00 horas. La tarifa promocional durante el primer mes será de 45 pesos desde cualquier estación hasta el AIFA y de 11.50 pesos entre estaciones intermedias. La frecuencia de trenes será de 30 minutos, con el objetivo de reducirla a 12 minutos conforme se incorporen más trenes.

Inauguración del tren "Felipe Ángeles", Buenavista-AIFA. Ciudad de México https://t.co/5scjus6MUu — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 26, 2026

El ingeniero residente de obra de la Secretaría de la Defensa Nacional, Iván Hernández Uribe, destacó que esta obra generó más de 20 mil empleos para su construcción, alrededor de 2 mil 200 contratadas por mes. Señaló que la participación del Ejército mexicano garantiza eficiencia, transparencia y compromiso con la patria. La construcción beneficia a 799 mil 240 habitantes de comunidades como Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, afirmó que el Segundo Piso de la Cuarta Transformación viaja en tren y que obras como esta resuelven una necesidad de movilidad en una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó que la estación Buenavista se consolida como la estación ferroviaria de la capital del país. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció a la mandataria por una obra que reducirá distancias y permitirá que localidades olvidadas tengan acceso a transporte público digno.

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