Contienen derrame de hidrocarburo en Venustiano Carranza

La Coordinación de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres activó de manera inmediata los protocolos de atención, tras recibir el reporte de un derrame de hidrocarburo en la carretera que comunica a la cabecera municipal de Venustiano Carranza con la comunidad de El Ojite. El personal acudió a la zona donde efectuó una inspección para evaluar las condiciones del incidente y establecer las acciones correspondientes en coordinación con Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y autoridades municipales.

Durante la verificación, se confirmó la presencia de una fuga de hidrocarburo crudo proveniente de un ducto que presenta fisuras, cuyas causas permanecen bajo investigación. Se constató que el material emerge continuamente del subsuelo, por lo que se reforzó la comunicación con las áreas técnicas encargadas de la atención de la infraestructura afectada para acelerar las labores de control y reparación.

Asimismo, se informó que las condiciones climatológicas dificultaron los trabajos de contención, ante este escenario, las autoridades mantienen vigilancia permanente en la zona para reducir riesgos a la población y mitigar los efectos sobre el entorno.

Personal del Departamento de Construcción General y Mantenimiento de Ductos realiza las maniobras necesarias para el sellado de la línea afectada. De igual forma, se prevé el arribo de una unidad de presión y vacío que permitirá recuperar el material derramado y fortalecer las acciones de saneamiento.

La Coordinación de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres mantiene estrecha coordinación con los órdenes de gobierno y las áreas técnicas involucradas para garantizar una atención oportuna, salvaguardar la seguridad de la población y atender las afectaciones ambientales derivadas del incidente.

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