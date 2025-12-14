Alejandro Armenta destaca trabajo del gobernador de Oaxaca

Al asistir al Tercer Informe de Labores del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, el mandatario poblano, Alejandro Armenta, reconoció su labor como un ejemplo de liderazgo, cercano y transformador. “Es un gran gobernador, ha realizado un gran trabajo para Oaxaca”, aseguró.

El titular del Ejecutivo poblano destacó que Oaxaca vive una transformación visible gracias a la conducción de Salomón Jara, a quien calificó como un gobernante que escucha y camina con su pueblo. Subrayó que ambas entidades comparten más que un territorio, comparten raíces mixtecas, cultura, tradiciones y una rica gastronomía.

Alejandro Armenta señaló que Jara Cruz es un referente para el movimiento de la Cuarta Transformación, al impulsar mecanismos democráticos como la revocación de mandato, que permiten mantener un diálogo constante con la ciudadanía, una forma auténtica de escuchar al pueblo.

Cabe recordar que, en febrero de este año, firmaron un convenio de colaboración en materia de seguridad, con el propósito de garantizar paz y justicia para las y los ciudadanos. Esta alianza se enmarca en la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El gobernador poblano reafirmó su compromiso para trabajar en conjunto con las entidades vecinas, especialmente en temas de seguridad, con el objetivo de otorgar tranquilidad y paz a las familias de ambas entidades.

