Desarrollan cicloestaciones para Sistema de Bicicleta Pública en Puebla

El proyecto de cicloestaciones para el Sistema Estatal de Bicicleta Pública, desarrollado por la empresa gubernamental Yankuilotl, avanza de manera sólida y se consolida como una iniciativa estratégica en materia de movilidad sostenible.

La empresa poblana, creada en julio de 2025 por el Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta Mier, desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras con potencial de escalabilidad hacia la industria, el mercado y el sector público, que fortalecen el ecosistema de innovación estatal.

Durante su visita a las instalaciones de la empresa, el gobernador dialogó con diseñadores y programadores que integran el talento joven de Yankuilotl. “Son muy importantes, pues están logrando trascender”, afirmó.

Asimismo, destacó que Yankuilotl representa un modelo de empresa pública alineado con la visión de soberanía tecnológica impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el recorrido, el gobernador conoció los avances del sistema de bicicletas públicas, diseñado en su totalidad por talento poblano. Este sistema integra bicicletas, estaciones de operación, una plataforma web y una aplicación móvil, que conforman un modelo integral de transporte ecológico y sostenible.

El director de Yankuilotl, Lagtzu López Miro Castorena, señaló que este proyecto se ha afianzado como un semillero de talento, donde jóvenes que iniciaron como practicantes hoy forman parte activa del equipo de trabajo.

Destacó que el Sistema Estatal de Bicicletas ofrecerá precios competitivos gracias al desarrollo tecnológico propio, con el objetivo de garantizar su accesibilidad para todas las familias poblanas.

Asimismo, detalló que ha sido diseñado completamente por talento local e incluye el desarrollo integral de la bicicleta, las estaciones, la electrónica y el software para su operación. “Hacemos realidad la visión del gobernador para brindar mejores soluciones a las y los poblanos”, expresó.

Por su parte, Yousef Ibrahim Bautista Pacheco, desarrollador web, señaló que la libertad creativa dentro de Yankuilotl impulsa la innovación: “Es muy emocionante ver mis proyectos implementados a gran escala a nivel estatal”.

En tanto, Erik García Fernández, líder del área de desarrollo de software y responsable del sistema administrativo para la gestión y mantenimiento de las bicicletas, destacó: “Es un orgullo formar parte de Yankuilotl; es una iniciativa con gran potencial”.

A la visita asistieron el coordinador de gabinete, José Luis García Parra; la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Miriam Aquino; la titular de Planeación, Finanzas y Administración, Daniela Pérez Calderón; el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, así como directivos de la empresa paraestatal poblana.

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