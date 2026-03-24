Diputada pide revisar sanciones por vidrios polarizados en Puebla

Con la finalidad de promover una aplicación más clara y justa de las normas de tránsito en Puebla, la diputada María Fernanda de la Barreda Angon, en rueda de prensa, destacó la presentación de un exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública para revisar la aplicación de disposiciones municipales relacionadas con sanciones por vidrios polarizados en vehículos, con el propósito de armonizar el Reglamento Municipal con la legislación estatal de movilidad.

A través del exhorto “Movilidad con Legalidad y Seguridad Jurídica”, se busca fortalecer la seguridad jurídica de las personas conductoras y garantizar que las normas de tránsito se apliquen conforme a la ley.

“Actualmente, el reglamento de tránsito señala que el polarizado debe ser de fábrica y acreditarse con la tarjeta de circulación, con la carta factura o factura; sin embargo, la Ley de Movilidad no exige portar esta acreditación. Por lo tanto, lo que se busca con este exhorto es armonizar el Reglamento de Tránsito con la Ley de Movilidad”, explicó.

La diputada María Fernanda de la Barreda consideró que toda regulación en materia de tránsito debe respetar los principios de legalidad, proporcionalidad y protección de derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente cuando las normas pueden derivar en sanciones o afectar la movilidad cotidiana de las personas.

Las normas de tránsito deben aplicarse con claridad y respeto a los derechos de las personas, evitando requisitos que generen confusión o afecten la seguridad jurídica de los conductores, señaló.

“No se trata de eliminar la regulación vial, sino de asegurar que las sanciones se apliquen con criterios claros y plenamente apegados a la ley, así como evitar cargas documentales excesivas para las personas conductoras, como la solicitud de documentos que no resultan idóneos para verificar la infracción, entre ellos la tarjeta de circulación o la factura del vehículo”, afirmó.

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