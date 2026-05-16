Esgrimistas poblanos destacan en Olimpiada CONADE

La entidad alberga la disciplina de esgrima en la Olimpiada Nacional CONADE 2026 y vive una destacada jornada deportiva en el Gimnasio Miguel Hidalgo, con el impulso conjunto de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador Alejandro Armenta Mier.

En el cuarto día de competencia, el ambiente ha estado marcado por la presencia de atletas, entrenadores y familias que acompañan el desarrollo de las pruebas.

La participación de los seres queridos de las y los atletas se hizo presente, como el caso de Edgar Tamayo, padre del esgrimista Adrián Tamayo, de Jalisco, quien destacó el Centro Histórico de Puebla como un lugar agradable y las condiciones de las instalaciones deportivas. El propio atleta señaló que es su primera visita a la ciudad, a la que calificó como bonita, con orden y ambiente cálido.

Madres de familia como Edith Verdomo y Adriana Hernández resaltaron el buen estado del recinto, al señalar la limpieza de las instalaciones, el buen ambiente y las condiciones adecuadas para el desarrollo de la competencia.

El talento poblano estuvo presente con la esgrimista Andrea Nabor Huerta, categoría infantil B en espada, quien vive su primera Olimpiada Nacional CONADE, donde avanzó a la tabla de octavos y destacó el valor del deporte en su desarrollo personal.

La entrenadora de Jalisco, Josefa Zapata Santiago, señaló que la sede cuenta con mejoras, espacios renovados y condiciones óptimas para competencia y público.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el deporte como herramienta de desarrollo y bienestar.

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