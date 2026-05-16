En San Pedro Cholula suspenden a servidor de SSC tras denuncia ciudadana

El Ayuntamiento de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, informó que la Contraloría Municipal determinó la suspensión temporal de funciones de una persona servidora pública adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La medida, de carácter preventivo y cautelar, se derivó de una denuncia ciudadana cuyos hechos actualmente son materia de investigación.

El gobierno municipal subrayó que esta determinación se realiza con pleno respeto a los principios de legalidad, debido proceso y presunción de inocencia, conforme al marco jurídico vigente. El objetivo de la suspensión es salvaguardar el interés público, garantizar la adecuada conducción de las investigaciones y preservar el correcto funcionamiento de la institución.

La administración refrendó su compromiso absoluto de cero tolerancia frente a actos de corrupción o cualquier conducta contraria a la legalidad, la ética pública y los principios que rigen el servicio público.

El gobierno de San Pedro Cholula continuará fortaleciendo sus mecanismos de control interno, vigilancia y combate a la corrupción, privilegiando la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en el ejercicio de la función pública.

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