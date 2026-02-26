Tonantzin Fernández encabeza “Miércoles del Pueblo” con atención directa a cholultecas

Como parte de las acciones que fortalecen la atención directa y el diálogo con la ciudadanía, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, encabezó una edición más del programa “Miércoles del Pueblo”, iniciativa pionera a nivel estatal que impulsa el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula.

Acompañada de regidoras, regidores, secretarios, directores y jefes de departamento, la edil atendió personalmente a decenas de cholultecas, reiterando que el servicio público es el eje central de su administración.

“Somos servidores públicos y estamos para atender y responderle al pueblo”, expresó la presidenta municipal, al destacar que todas las áreas del Ayuntamiento se mantienen abiertas para orientar, informar y dar seguimiento a trámites, servicios y programas municipales.

Durante 10 horas continuas de atención, las y los ciudadanos presentaron peticiones, inquietudes y propuestas, mismas que fueron escuchadas con sensibilidad y canalizadas de manera inmediata a las áreas correspondientes, garantizando seguimiento y solución.

La presidenta municipal agradeció la confianza de quienes participan en este ejercicio de gobierno cercano, subrayando que el diálogo directo fortalece la transparencia y la eficacia institucional.

ENTREGA DIF MUNICIPAL APARATOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En el marco del “Miércoles del Pueblo”, el Sistema Municipal DIF, encabezado por la Mtra. Lupita Fernández, se sumó a esta jornada de atención ciudadana con la entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad y adultos mayores.

Entre los apoyos otorgados se encuentran sillas de ruedas y andaderas, destinadas a mejorar la movilidad y calidad de vida de las y los beneficiarios, quienes previamente habían realizado su solicitud en ediciones anteriores del programa.

Al respecto, Lupita Fernández destacó que la atención oportuna es fundamental para el bienestar de las familias cholultecas, reafirmando el compromiso del DIF Municipal de brindar respuestas inmediatas y sensibles a los sectores que más lo requieren.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula refrenda su compromiso de mantenerse como un gobierno cercano, de puertas abiertas y al servicio de la ciudadanía.

